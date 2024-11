É improvável que tarifas dos EUA alterem perspectiva de inflação, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC francês, François Villeroy de Galhau, afirmou nesta quinta-feira, 21, que é improvável que possíveis tarifas dos Estados Unidos alterem significativamente a perspectiva de inflação no continente europeu.

"A vitória sobre a inflação está à vista para a Europa", disse o dirigente, acrescentando ainda que o BCE deve dar continuidade à redução do grau de restrição da política monetária.