Claro lança oferta de celular para fisgar público que ainda não aderiu ao 5G

A Claro fechou parceria com a Motorola para lançar uma oferta de celular 5G com preço reduzido na Black Friday, mirando os consumidores que ainda não aderiram à nova tecnologia.

Por meio da parceria, a Claro vai oferecer o Moto G34 5G 128GB por R$ 599 dentro do plano Controle. Esse é o menor preço que a operadora já conseguiu atingir em uma oferta de celular 5G. O outro smartphone 5G de menor preço dentro do portfólio da Claro é o Samsung A15 5G, vendido a R$ 799 no mesmo plano Controle.

Em fevereiro, o presidente da unidade de Consumo da Claro, Paulo Cesar Teixeira, havia dito que a companhia tinha como pretensão oferecer modelos na faixa dos R$ 500 ainda neste ano. Naquele momento, as ofertas de smartphones 5G nas lojas das operadoras partiam de valores em torno de R$ 1 mil (associados a planos pós-pagos).

A oferta da Claro nesta Black Friday ainda está um pouco acima do pretendido e vai durar apenas por um tempo determinado, mas representa um avanço diante dos preços anteriores e diante da piora no cenário econômico, com a disparada recente do dólar e dos juros.

"É importante destacar que o caminho até estes níveis de preços envolvem desafios significativos", ponderou Teixeira. "O mercado de smartphones 5G enfrenta pressões externas, como o custo elevado de componentes, que são em grande parte dolarizados, além das flutuações do câmbio, que impactam diretamente o custo e, consequentemente, o preço final dos aparelhos", emendou.