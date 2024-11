Carrefour diz que veto à venda de carne do Mercosul vale só para lojas da França

O Carrefour França afirmou, em nota oficial, que o veto à venda de carnes do Mercosul é válido apenas para as unidades da rede varejista no país. A medida havia sido anunciada pelo CEO da companhia, Alexandre Bompard, em carta publicada nas redes sociais, mas não deixava claro o nível de extensão da medida da companhia.

"O Carrefour França informa que a medida anunciada ontem, 20/11, se aplica apenas às lojas na França. Em nenhum momento ela se refere à qualidade do produto do Mercosul, mas somente a uma demanda do setor agrícola francês, atualmente em um contexto de crise", disse o Carrefour França nesta quinta-feira, 21.