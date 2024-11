Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após reação negativa ao balanço da Nvidia

São Paulo, 21/11/2024 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, após a reação negativa ao balanço da Nvidia deflagrar um efeito dominó em ações do setor. Tensões geopolíticas também estiveram em foco, diante da escalada nas hostilidades na guerra da Ucrânia.

Na linha de frente dos avanços da inteligência artificial, a Nvidia superou as estimativas com lucro e receita, mas foi incapaz de animar investidores. A fabricante de chips registrou uma desaceleração das vendas e uma ligeira compressão na margem de ganhos. Assim, o papel da empresa caiu 2,50% no after hours da Nasdaq ontem.