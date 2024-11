BC: 'Sistemas do Mercado Financeiro' contribuíram para funcionamento seguro e eficiente

O conjunto de regras, procedimentos e estrutura operacional voltados para o mercado financeiro - ou "Sistemas do Mercado Financeiro" - contribuiu para o funcionamento seguro e eficiente dos mercados no primeiro semestre, afirmou o Banco Central. No Relatório de Estabilidade Financeira (REF), a autarquia disse que não identificou problemas na fluidez do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) ou em outros setores.

"As liquidações do mercado interbancário deram-se sem nenhuma ocorrência significativa. As exposições de crédito e liquidez foram adequadamente gerenciadas pela Contraparte Central (CCP) em todos os dias do período", disse o BC.