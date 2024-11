BC considera no REF que não há risco relevante para a estabilidade financeira no País

O Banco Central considera não haver riscos relevantes para a estabilidade financeira do Brasil. A informação consta no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre, divulgado pela instituição nesta quinta-feira. Segundo a autarquia, os parâmetros relevantes continuaram confortáveis em junho de 2024. "O SFN Sistema Financeiro Nacional permanece com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas", afirmou o BC no documento. "Além disso, os testes de estresse de capital e de liquidez demonstram a robustez do sistema bancário."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O BC afirmou que, no cenário interno, a atividade econômica e o mercado de trabalho permanecem "dinâmicos", este último com ganhos reais nos salários nos últimos meses. Isso, em conjunto com a política fiscal expansionista, deve amparar o consumo e a demanda agregada.