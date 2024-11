46,4% dos consumidores que comprarão na Black Friday querem gastar mais que em 2023, diz ACSP

Entre os consumidores brasileiros que planejam aproveitar as ofertas da Black Friday, quase a metade (46,4%) pretende gastar mais do que em 2023, e 26% estimam gastar menos, segundo pesquisa realizada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) em parceria com a PiniOn. O levantamento, que entrevistou 1.702 pessoas em todo o País, revelou que 37,3% têm intenção de realizar compras na data, 32,8% não planejam consumir e 30% estão indecisos.

A pesquisa mostrou também que 53,6% dos consumidores que planejam fazer compras durante a Black Friday, que acontece em 29 de novembro, querem gastar entre R$ 50 e R$ 600, com destaque para itens como roupas, calçados e acessórios (38,9%), celulares (21,2%) e eletrodomésticos (41,4%).