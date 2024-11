Sistema bancário segue resiliente, mas monitoramos aumento em inadimplência, diz Barr, do Fed

Barr pontuou que os níveis de capital dos bancos americanos aumentaram em 2024, na comparação com o ano anterior, e que os níveis de liquidez seguem estáveis, o que amplia a resiliência do setor bancário a eventuais estresses econômicos.

O vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michael Barr, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o sistema bancário americano segue resiliente e robusto, mas que os dirigentes monitoram "cuidadosamente" o aumento contínuo na inadimplência de empréstimos do setor imobiliário comercial.

Sobre as propostas para ampliar a regulamentação bancária nos EUA, em acordo com a Basileia III, Barr reiterou que o objetivo dos reguladores é aumentar a resiliência do setor financeiro e "apoiar o fluxo de crédito" da economia doméstica.