Ouro fecha em alta pela terceira sessão seguida, em meio a preocupações geopolíticas

O ouro para dezembro avançou 0,78%, a US$ 2651,70 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Segundo fontes da Bloomberg , hoje, forças armadas ucranianas dispararam mísseis de cruzeiro britânicos contra alvos militares dentro da Rússia pela primeira vez desde o início do conflito. A guerra da Ucrânia está ressurgindo como um fator de apoio fundamental para o ouro, com a demanda por portos seguros provavelmente se fortalecendo, afirma Bas Kooijman, da DHF Capital.

Os riscos podem contribuir para um aumento no interesse de compra pelo ouro e fornecer uma base para o interesse sustentado no metal precioso no futuro. Por outro lado, a pressão de um dólar mais forte continua, diz Kooijman. "Dados econômicos robustos e preocupações com possíveis tarifas e cortes de impostos podem aumentar os riscos inflacionários e levar a uma possível pausa nos cortes de juros do Federal Reserve (Fed), criando riscos adicionais de queda para o ouro - que não rende juros no curto prazo", acrescenta.

Os preços do ativo devem encerrar o ano um pouco acima dos atuais níveis à vista, segundo o UBS Wealth Management. Isso corresponde ao fato de que os mercados estão contemplando as perspectivas macroeconômicas para 2025, à medida que analisam as políticas futuras dos EUA. A projeção do banco para o ouro no final de 2024 é de US$ 2.700 a onça-troy.

*Com informações da Dow Jones Newswire