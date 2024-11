Nvidia supera em lucro, receita e guidance, mas reduz margem de lucro e ação cai 2,5% em NY

A Nvidia teve lucro líquido de US$ 19,31 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal, uma alta de 109% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e crescimento de 16% em comparação com o segundo trimestre. Diluído por ação, o lucro foi de US$ 0,81, acima da previsão de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 0,75.

A receita da companhia foi de US$ 35,08 bilhões no período, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 33,17 bilhões. O valor representa uma alta de 94% em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas é o primeiro trimestre com ganhos porcentuais abaixo de três dígitos na comparação anual após uma série de cinco trimestres consecutivos.