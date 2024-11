No Reino Unido, CPI sobre 2,3% em comparação com outubro de 2023, diz ONS

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 2,3% em outubro ante igual mês do ano passado, informou hoje o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). O resultado supera a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 2,2%. Também representa uma aceleração em relação ao aumento de 1,7% no confronto anual de setembro.

Na leitura mensal, o CPI avançou 0,6% em outubro ante setembro, também acima das projeções dos analistas, de alta de 0,5%. Neste caso, o indicador havia ficado estagnado no mês anterior.