Na China, PBoC mantém principais taxas de juros estáveis

A China manteve as suas principais taxas de juro de referência estáveis, uma medida amplamente esperada após um corte acentuado nos custos de financiamento no mês passado. Os principais credores chineses mantiveram as taxas de referência dos empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 e 5 anos em 3,1% e 3,6%, respectivamente, de acordo com um comunicado do Banco do Povo da China.

Em Outubro, o PBoC reduziu as taxas como parte do pacote de estímulo de Pequim para melhorar dinamismo do crescimento, uma medida que comprimiu as margens de lucro já apertadas dos credores, limitando a margem para maior flexibilização.