Lula e Xi Jinping assinam declaração conjunta; Brasil e China firmam 37 acordos bilaterais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente chinês Xi Jinping assinaram uma declaração conjunta após os países firmarem 37 acordos bilaterais nesta quarta-feira, 20. De acordo com o Palácio do Planalto, os atos ainda serão publicados pelo Ministério das Relações Exteriores, mas os acordos incluem áreas como agricultura e indústria, além de um plano de cooperação por sinergias entre programas brasileiros e o "Belt and Road", o "cinturão e rota", iniciativa a qual o Brasil ainda não aderiu plenamente.

O evento foi acompanhado por autoridades do governo brasileiro, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Carlos Fávaro (Agricultura), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Juscelino Filho (Comunicações), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Simone Tebet (Planejamento). Também estiveram no evento o assessor especial da presidência, Celso Amorim, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o diretor e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.