Criptomoedas: bitcoin avança, mirando US$ 100 mil pós-Trump, e impulsionado por ETF de opções

O bitcoin avançou nesta quarta-feira, 20, renovando novamente seu recorde histórico, em um cenário no qual o ativo se aproxima cada vez mais da marca simbólica de US$ 100 mil. Desde a eleição de Donald Trump, a criptomoeda já acumula uma valorização de cerca de 35%, impulsionada por nomeações do futuro presidente para seu gabinete. Além disso, desde ontem, o avanço do volume de negociações do mercado de opções dos fundos negociados em bolsa (ETF) do bitcoin vem sendo observado com grande atenção.

Pouco depois das 17h15 (de Brasília), o bitcoin subia 0,40%, a US$ 93.900,83, enquanto o ether recuava 2,38%, a US$ 3.055,65, de acordo com a Binance.