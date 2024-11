CNI assina memorando com universidade chinesa para cooperação em inovação e tecnologia

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) assinou memorando de entendimento com a universidade pública chinesa Tsinghua que estabelece as bases para a cooperação em inovação e tecnologia. Em nota, a CNI informou que as tratativas para essa parceria tiveram início em junho, em Pequim, durante missão governamental do Brasil à China que foi acompanhada pela indústria brasileira.

De acordo com a entidade, o objetivo do memorando, assinado por ocasião da visita do presidente da China, Xi Jinping, a Brasília, é fortalecer a cooperação internacional entre a CNI, a universidade chinesa e outras instituições públicas e privadas.