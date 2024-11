Campos Neto diz que é preciso romper com a desconfiança fiscal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça, 19, que as projeções do mercado de alta para a inflação e os juros decorrem da desconfiança dos investidores sobre a capacidade do País de equilibrar a dívida pública. "A gente hoje vive uma elevação do prêmio de risco que está muito ligada a uma desconfiança dos agentes (do mercado) de que o governo não vai conseguir, no longo prazo, equilibrar o resultado fiscal do País", disse ele, em evento da Associação Comercial de São Paulo. Campos Neto lembrou que, diferentemente de outras nações, que passam pelo mesmo problema de não conseguir gerar superávits primários, o "ponto de partida" da dívida brasileira já era maior. Essa condição e o fato de o Brasil ter uma taxa de juros já elevada, acrescentou, dificultam a estabilização da dívida.

Ao falar sobre a dinâmica e os efeitos da política fiscal, ele observou que, às vezes, uma ação fiscal expansionista, com intuito de estimular a economia, pode ter um efeito contrário, justamente pela questão dos prêmios de risco (elevação das expectativas de juros e inflação).

O presidente do BC voltou a rechaçar a ideia de que a política monetária, hoje, esteja sob a chamada "dominância fiscal" - quando a dinâmica dos gastos públicos torna nulos os efeitos de aumento das taxas de juros. "Eu não acho que a gente está em dominância fiscal, eu acho que o Brasil tem uma dívida alta, sim; outros países do mundo desenvolvido tiveram dívidas mais altas, passaram pelo mesmo questionamento, se tinha ou não dominância fiscal, então, eu não vejo a dominância fiscal como um problema. É difícil para a gente trabalhar com suposição. O que eu acho que a gente precisa agora é entender que o mundo está muito endividado; o Brasil partiu com uma dívida mais alta, a gente precisa fazer um controle nisso", disse. Menos gastos