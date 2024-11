Bolsas da Europa e futuros de NY têm ganhos moderados, à espera de Nvidia e com Ucrânia em foco

Por André Marinho São Paulo, 20/11/2024 - Os mercados acionários exibem ganhos moderados nas principais praças globais, em compasso de espera pelo balanço da Nvidia, que será divulgado mais tarde após o fechamento dos negócios à vista em Wall Street. Investidores ainda monitoram os sinais de recrudescimento das tensões na guerra da Ucrânia.

Na Europa, as bolsas ensaiam recuperação após terem sido duramente penalizadas na véspera pela decisão da Rússia de alterar a doutrina nuclear, em resposta ao aval dos EUA ao uso de mísseis de longa duração por Kiev. Nesta manhã, a Reuters relatou que o presidente russo, Vladimir Putin, estaria aberto a discutir um cessar-fogo com a gestão do presidente eleito americano, Donald Trump.

Por volta das 08h10 (de Brasília), o índice Stoxx 600, que reúne as principais ações na região, subia 0,41%, a 502,65 pontos. O papel da gigante dos semicondutores ASML ganhava 0,48% em Amsterdã, com o setor na expectativa pelos números da Nvidia. A demanda forte por chips para inteligência artificial indica que os resultados da empresa devem cumprir o esperado, afirma a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank. Segundo ela, contratos de opções sugerem uma oscilação potencial de 8% a 10% na ação da companhia após a divulgação do balanço. "Isso implica um movimento potencial em torno de 1-2% no S&P 500, para cima ou para baixo", explica. Apesar disso, a analista lembra que, no trimestre anterior, a surpresa com lucro e receita foi insuficiente para impulsionar o papel. "Com o tempo, e com as valuations atuais, os investidores tornaram-se mais difíceis de satisfazer e cada vez mais preocupados com o que pode dar errado", comenta.