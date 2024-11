Após assinar quase 40 atos com China, Lula fala em aprofundar cooperação em investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar confiante sobre a parceria que o País firmou com a China, após a assinatura de quase 40 atos com o presidente chinês Xi Jinping, e destacou que os países vão aprofundar a cooperação em investimentos. Ele reconheceu a China como o maior parceiro comercial do Brasil e exaltou o bom relacionamento entre os países, cuja amizade estratégia está baseada em interesses compartilhados. O chefe do Executivo destacou que o Brasil quer adensar a cadeia de valor no próprio território e ampliar e diversificar a pauta com o maior parceiro comercial.

"Estou confiante de que a parceria que o presidente Xi e eu firmamos hoje excederá todas as expectativas e pavimentará o caminho para uma nova etapa do relacionamento bilateral", disse. Para Lula, a visita de Estado reforçou a ambição e renovou o pioneirismo do relacionamento entre os países. "O presidente Xi e eu decidimos elevar a Parceria Estratégica Global ao patamar de Comunidade de Futuro Compartilhado por um Mundo mais Justo e um Planeta Sustentável. Estamos determinados a alicerçar nossa cooperação pelos próximos 50 anos em áreas como infraestrutura sustentável, transição energética, inteligência artificial, economia digital, saúde e aeroespacial", afirmou Lula.