Serasa: 29% dos inadimplentes apostaram para ganhar dinheiro rápido e 27%, para ter renda extra

A pesquisa "Bets e inadimplentes: A relação dos inadimplentes com apostas no Brasil", feita pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box, revela que, dos 46% dos entrevistados inadimplentes que já apostaram pelo menos uma vez na vida, o principal motivo que os atrai para essa atividade é a tentativa de ganhar um dinheiro rápido para comprar ou pagar algo que precisava (29%). Na sequência, aparecem ter uma renda extra (27%) e se divertir (18%).

Foram ouvidos para o levantamento 4.463 consumidores de todas as regiões do País acima de 18 anos e que constam na base cadastral da Serasa. O período de coleta foi de 12 a 18 de outubro. A margem de erro do estudo é de 1,4 ponto porcentual e o intervalo de confiança é de 95%.