Questionamento que se faz é de onde virá a desinflação necessária, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou nesta terça-feira, 19, em evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que o grande questionamento atual no mundo é qual será o vetor desinflacionário à frente. Ele lembrou que a desaceleração recente na alta dos preços globais foi muito puxada pelos bens industriais, mas que neste segmento a inflação parou de cair e, como a inflação de serviços segue estabilizada em nível alto, há dificuldade para garantir a convergência às metas.

"Se temos inflação de serviços mais ou menos estabilizada entre 4,5% e 5%, precisaríamos que os bens continuassem caindo", frisou Campos Neto, ao lado do presidente da ACSP, Roberto Ordine, e do deputado federal Danilo Forte (União-CE), que também estavam no evento.