Para BoE, ritmo gradual de ajustes nos juros permite avaliar economia e resposta relevante

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou nesta terça-feira, 19, que manter um ritmo gradual de ajustes nos juros permitirá avaliar a economia e as mudanças no cenário do Reino Unido com "respostas relevantes". Bailey notou que os dirigentes ainda precisam de mais evidências de desinflação - principalmente no setor de serviços - e de tempo para analisar efeitos do novo orçamento fiscal. "Não queremos tomar decisões precipitadas", pontuou. Na visão dele, o novo orçamento do Reino Unido pode pressionar margens de lucro das empresas e afetar custos de mão de obra, ao mesmo tempo em que propõe iniciativas para reduzir a taxa de desemprego.

As projeções do escritório de orçamento, conhecido como OBR em inglês, estão em linha com o previsto pelo banco central a princípio, afirmou Bailey. "Mas precisamos ver como será na prática. Uma queda maior na taxa de desemprego pode trazer riscos para a inflação", apontou.