Nestlé aumentará investimentos em publicidade para impulsionar vendas

A Nestlé anunciou que investirá mais em publicidade e marketing e revisará opções para seu negócio de águas, como parte do plano do CEO Laurent Freixe para revitalizar o crescimento de vendas da gigante suíça de alimentos. A fabricante de KitKat e Nescafé informou nesta terça-feira, 19, que está ajustando suas expectativas de lucratividade para o próximo ano, considerando o aumento nos gastos para ampliar a receita e conquistar participação de mercado em um cenário desafiador.

O investimento em publicidade e marketing deverá representar 9% das vendas até o fim do próximo ano, informou a Nestlé. Para financiar o aumento dos gastos, a empresa prevê economizar 2,5 bilhões de francos suíços (US$ 2,83 bilhões) até o fim de 2027. Além disso, a empresa não planeja um novo programa de recompra de ações após o término do atual, de 20 bilhões de francos, neste ano, segundo a diretora financeira Anna Manz.

A atualização ocorre na sequência da substituição do ex-CEO Mark Schneider por Freixe, em setembro, após o crescimento das vendas desacelerar e o preço das ações cair. A Nestlé pretende se concentrar em suas marcas principais em um momento em que as vendas enfrentam pressão, com consumidores de todo o mundo reduzindo gastos após anos de aumentos nos preços.

A partir de 1º de janeiro, as atividades de água e bebidas premium da Nestlé, que incluem marcas como Perrier e San Pellegrino, serão uma unidade de negócios global independente. A divisão será liderada por Muriel Lienau, atual chefe da Nestlé Waters Europa, que avaliará a estratégia e explorará oportunidades de parcerias, informou a empresa. Esse segmento representou 3,6% das vendas totais da Nestlé em 2023 e foi impactado por questões regulatórias em vários países.