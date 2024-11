Moedas Globais: dólar estende correção do 'Trump Trade' e tem leve queda ante pares

O dólar recuou levemente hoje ante pares, em continuidade do movimento de correção da escalada desde a vitória de Donal Trump nas eleições americanas. O índice DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de pares fortes, fechou em queda de 0,06%, a 106,206 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar se valorizava a 154,70 ienes. O euro era cotado em baixa, a US$ 1,0599, enquanto a libra avançava a US$ 1,2684.

A moeda americana acentuou queda no final da manhã, após dado de moradias nos EUA bem mais fraco que o esperado. O dólar pode cair mais se a indicação de Donald Trump para o influente cargo de secretário do Tesouro dos EUA não for bem recebida pelo mercado de títulos, afirma o ING. Um candidato com menos experiência ou que ofereça pouco contrapeso a alguns dos planos de Trump faria com que os títulos dos Treasuries de longo prazo fossem vendidos e, potencialmente, o dólar fosse suavizado, disse o analista do ING Chris Turner em uma nota.