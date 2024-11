Ministério de Portos e Aeroportos aprova nova expansão para o Terminal de Grãos do Maranhão

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) aprovou o projeto da terceira fase de expansão do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), instalado no Porto do Itaqui, em São Luís, Maranhão. O projeto prevê investimentos de R$ 1,161 bilhão. Com as novas obras, o terminal terá mais um berço de atracação, com incremento da capacidade operacional, passando de atuais 15 milhões de toneladas/ano para até 23,5 milhões.

O Tegram faz parte de um dos principais corredores de exportação da produção brasileira de grãos, com abrangência na região do Mapito (Maranhão, Piauí e Tocantins) e áreas do Nordeste de Mato Grosso, Bahia e Goiás. O terminal embarcou mais de 15 milhões de toneladas de grãos em 2023.