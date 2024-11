Mais deveres ao empregador não significa mais direito aos trabalhadores, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a criticar nesta terça-feira, 19, a possibilidade do fim da escala de trabalho 6 x 1. A medida foi apresentada no mês de maio pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e já obteve o número de assinaturas necessárias para ser protocolada no Congresso por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

"Acho que a gente tem alguns exemplos disso ao redor do mundo. E acho que o trabalho moderno está mais flexível por natureza. As pessoas estão trabalhando com aplicativos, estão trabalhando mais remotamente com tecnologia. As pessoas querem negociar a relação de trabalho com esses novos instrumentos de tecnologia de uma forma mais livre. Eu acho que esse projeto vai na contramão inclusive da modernidade das relações de trabalho", argumentou o banqueiro central.