Juros: mercado amplia correção técnica e taxas têm queda firme

O mercado de juros embarcou num movimento de correção para baixo no meio da tarde, mais pronunciado nos vencimentos de curto e médio prazos cujas taxas cederam mais de 10 pontos-base. O ajuste não teve um gatilho específico e se deu mesmo com a manutenção do dólar em alta e a falta de sinalização sobre o pacote de corte de gastos que o governo está preparando, fatores que mais cedo serviam de argumento para limitar um alívio maior nos prêmios.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou o dia em 13,18% de 13,32% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 caiu de 13,49% para 13,34%. O DI para janeiro e 2029 fechou em 13,16% (de 13,28%).