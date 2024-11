Desafio do BC é não travar a inovação no Drex, diz coordenador do projeto

Um dos desafios na execução do projeto piloto do Drex - a moeda digital do Banco Central (BC) - é estabelecer uma nova infraestrutura para o mercado que não trave a inovação. A migração do mercado financeiro do ambiente tradicional para o ambiente blockchain exige um equilíbrio, aponta o coordenador do Drex no BC, Fábio Araujo.

"A tendência do banqueiro central é ser conservador. Fazer o que já sabe fazer. Mas, nesse caso, o que já sabemos é muito limitado para o mundo blockchain", disse Araujo, durante painel no Criptorama, evento promovido pela Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto).