Campos Neto diz discordar que crescimento do PIB decorre só de efeito da expansão fiscal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que discorda da avaliação de que o forte crescimento da economia brasileira nos últimos anos é resultado apenas do impulso fiscal. "Acho que tem um componente que é fiscal, mas tem um componente que foi o efeito das reformas cumulativas que nós fizemos nos últimos anos", comentou o banqueiro central, citando que houve avanços na desburocratização da economia e aumento da liberdade na economia, por conta de medidas como a aprovação do marco do saneamento básico. "Tem um pedaço que é mais estrutural, e muita gente está revisando o crescimento estrutural brasileiro para cima", complementou.

As declarações foram feitas por Campos Neto em evento da Associação Comercial de São Paulo, que contou com a presença do presidente da ACSP, Roberto Ordine, e do deputado federal Danilo Forte (União-CE).