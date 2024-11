46% dos inadimplentes apostaram 1 vez na vida e 44% o fizeram para quitar dívidas, diz Serasa

A pesquisa "Bets e inadimplentes: A relação dos inadimplentes com apostas no Brasil", feita pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box, aponta que 46% dos inadimplentes já apostaram pelo menos uma vez na vida. Deste total, 44% o fizeram para quitar dívidas.

No total, foram entrevistados 4.463 consumidores acima de 18 anos de todas as regiões do País que constam na base cadastral da Serasa. O período da coleta foi de 12 a 18 de outubro. A margem de erro do estudo é de 1,4 ponto porcentual e o intervalo de confiança é de 95%.