Moedas globais: dólar recua, em correção após sequência de altas com eleição de Trump

O dólar recuou nesta segunda-feira, 18, ate a maioria das moedas, em um movimento de correção após o impulso que o ativo ganhou seguindo a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Analistas e investidores estão atentos para a avaliação de que a moeda está "supercomprada", um cenário que é propício para reavaliações. Neste cenário, declarações de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) estiveram no centro das atenções, em uma sessão de agenda esvaziada. O índice DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de pares fortes, fechou em queda de 0,39%, a 106,275 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar se valorizava a 154,65 ienes. O euro era cotado em alta, a US$ 1,0592, enquanto a libra avançava a US$ 1,2675.

O chefe global de câmbio do Jefferies, W. Brad Bechtel, avalia que a divisa dos EUA está perto de níveis "sobrecomprados" pouco antes de um período que tende a ser ruim para o dólar. "Dezembro é um mês terrível para o dólar americano, com 8 dos últimos 10 anos com desempenho negativo, às vezes bastante negativo", lembra.