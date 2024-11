Italiana Enel planeja investir 43 bilhões de euros entre 2025 e 2027

Do montante total, cerca de 26 bilhões de euros serão direcionados para "Redes", o que corresponde a investimentos nas concessionárias de distribuição, volume 40% maior que o indicado no plano anterior. Destes, 78% serão direcionados para Itália e Espanha e 22% para a América Latina. Não foi anunciado o valor específico para o Brasil.

Com a execução do plano de investimentos, a companhia espera alcançar um Ebitda entre 24,1 bilhões e 24,5 bilhões de euros e um lucro líquido entre 7,1 bilhões e 7,5 bilhões de euros em 2027.

O grupo informou que planeja alocar os investimentos proporcionalmente entre suas principais geografias, com base em suas contribuições para o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), com cerca de 75% na Europa e cerca de 25% na América Latina e América do Norte.

"As ações gerenciais realizadas no ano passado nos permitiram atingir todas as metas que anunciamos aos mercados e fortalecer a solidez financeira do Grupo. Podemos, portanto, começar um novo capítulo de crescimento que criará mais valor para os acionistas e todos os nossos stakeholders", declarou o CEO da Enel, Flavio Cattaneo, em nota.