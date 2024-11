Governo nomeia 11 novos adidos agrícolas do Brasil no exterior

O governo federal nomeou na quinta-feira, 14, os 11 novos adidos agrícolas do Brasil no exterior, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU). Os adidos agrícolas são responsáveis por prospectar oportunidades de comércio, investimento e cooperação para o agronegócio brasileiro e atuam junto às representações diplomáticas do País no exterior. "Com esses novos postos, fortaleceremos ainda mais as oportunidades para o setor, o que resultará em mais empregos e renda para os brasileiros, ampliando nossa presença global e garantindo mais competitividade para o Brasil no cenário internacional", afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A missão dos adidos tem duração de quatro anos consecutivos. Foram nomeados Vanessa Medeiros, designada para atuar nos Emirados Árabes Unidos; Frederique Abreu, na Nigéria; Fabiana Alves, na Etiópia (incluindo União Africana, Djibuti e Sudão do Sul); Diego Leonardo Rodrigues, na Turquia; Luciana Gomes, na Argélia; Silvio Luiz Testaseca, em Bangladesh; Dalci de Jesus Bagolin, na Malásia (incluindo Brunei); Virgínia Carpi, nas Filipinas (incluindo Ilhas Marshall, Micronésia e Palau); Priscila Moser, na Costa Rica; Rodrigo Padovani, no Chile; e Marlos Vicenzi, no Irã.