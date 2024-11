Fazenda eleva previsão do IPCA de 2024 de 4,25% para 4,40%, próximo do teto da meta

O Ministério da Fazenda revisou a projeção para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2024 e em 2025. De acordo com a nova grade de parâmetros macroeconômicos da Secretaria de Políticas Econômicos (SPE), divulgada nesta segunda-feira, 18, a estimativa neste ano passou de 4,25% para 4,40% - a apenas 0,10 ponto porcentual do teto do intervalo de tolerância da meta estipulada para 2024, que é de 3,00%, com variação de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Já para 2025, a projeção de IPCA passou de 3,40% para 3,60%. O último boletim macrofiscal da SPE havia sido divulgado em setembro de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No documento, a SPE ponderou que houve um avanço na inflação entre agosto e outubro, com maior contribuição de preços livres, que registraram aumento da inflação de alimentação no domicílio e desaceleração nos preços de serviços. O período também registrou avanço nos preços monitorados, com aumento das tarifas de energia.

"Até o final do ano, deverá haver desaceleração nos preços de monitorados, mas aceleração dos preços livres. Itens com preços mais voláteis, mais afetados pela dinâmica do câmbio e do clima, explicam o aumento na projeção de inflação em 2024. Nesse sentido, vale reforçar que para a média das cinco principais métricas de núcleo, a previsão de inflação se manteve em 4,00%", explicou a secretaria. A expectativa é de que, a partir deste mês de novembro, a inflação acumulada em 12 meses volte a cair. Esse cenário incorpora a bandeira verde para as tarifas de energia, ainda que novos eventos climáticos possam provocar impacto. Também pesam como fatores altistas a aceleração dos preços de carnes bovinas. No entanto, há uma perspectiva positiva para a safra de 2025 e aumenta a probabilidade de um La Niña de baixa intensidade e duração. O Ministério da Fazenda também revisou a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) - utilizado para a correção do salário mínimo. De acordo com a nova grade de parâmetros macroeconômicos da pasta, a estimativa para o indicador neste ano passou de 4,10% para 4,40%. Para 2025, a projeção passou de 3,20% para 3,40%.