Em carta a líderes do G20, presidente do FSB pede implementação de reformas financeiras

Em carta aos líderes do G-20, o presidente do Financial Stability Board, Klaas Knot, destacou que é necessário implementar em seus países reformas no setor financeiro, entre elas a adoção de Basileia 3. "Com elevados níveis de dívida pública e privada e modesto crescimento econômico o mundo não pode permitir a instabilidade financeira", destacou. "Precisamos redobrar nossos esforços conjuntos para assegurar que um sistema financeiro global estável possa financiar a economia, sem o uso de apoio extraordinário." Na mensagem, Knot ressaltou que o estresse financeiro ocorrido em março de 2023 nos EUA e alguns países da Europa lembrou que corridas bancárias continuam um risco e autoridades ainda enfrentam desafios para lidar com instituições falidas do setor. Segundo ele, uma das lições daqueles episódios é que gestores de bancos e reguladores "precisam agir mais rapidamente e eficientemente do que no passado em relação a saídas de capitais." Também têm fundamental importância a solidez da administração de risco bancário, práticas de governança e "supervisão vigilante."

De acordo com Klaas Knot, uma prioridade de longa data da agenda do FSB é melhorar a resiliência do segmento financeiro não bancário, pois suas operações de intermediação continuam a crescer, o que pode implicar em novos riscos e vulnerabilidades a todo o setor financeiro.

Além de realizar recomendações para ações de governos sobre fundos abertos e de money market, o Financial Stability Board irá no próximo ano realizar sugestões a reguladores de diversos países para enfrentar riscos à estabilidade financeira que podem surgir com a alavancagem deste segmento não bancário. "Não é suficiente desenvolver políticas, mas elas também precisam ser implementadas eficientemente. Isto significa que as autoridades precisam não somente torná-las leis e regulações, mas também construir a capacidade para operacionalizá-las", apontou Knot. "Um exemplo notável onde progresso é necessário é na implementação total das reformas de Basileia 3, consistentemente e o mais rápido possível, particularmente nas jurisdições onde a adoção continua incerta em termos de tempo e substância." Na avaliação de Klaas Knot, o FSB está coordenando trabalhos para enfrentar as implicações da digitalização e mudanças climáticas à estabilidade financeira.