Correção: Cade suspende direitos políticos da Paper Excellence na Eldorado

A matéria publicada anteriormente tinha um erro no título, no primeiro e no penúltimo parágrafo. Ao contrário do informado anteriormente, a representação ao Cade foi feita pela Eldorado, e não pela J&F. Segue a matéria corrigida.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) atendeu ao pedido de medida preventiva da Eldorado Celulose, controlada pela J&F, para suspender os direitos políticos da sua acionista minoritária, a CA Investment, controlada pela Paper Excellence. Enquanto a medida estiver em vigor, a Paper será proibida de votar nas assembleias gerais da Eldorado, entre outras restrições.