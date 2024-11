CEO global da Enel reitera intenção de renovar concessão de distribuição em São Paulo

O CEO global do grupo italiano Enel, Flavio Cattaneo, reiterou nesta segunda-feira, 18, a intenção de obter a renovação das concessões de distribuição no Brasil e elogiou o decreto com as diretrizes para as renovações dos contratos, que classificou como uma "lei inteligente e astuta".

Segundo ele, a intenção da companhia, em todos os países da America Latina onde a empresa atua, "e especialmente no Brasil, é 'fazer dinheiro' e lucratividade com as novas atividades, sem reduzir valor nos ativos existentes".