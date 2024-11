Cade atende J&F e suspende direitos políticos da Paper Excellence na Eldorado

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) atendeu ao pedido de medida preventiva feito pela J&F para suspender os direitos políticos da CA Investment, controlada pela Paper Excellence, na Eldorado Celulose. Enquanto a medida estiver em vigor, a Paper será proibida de votar nas assembleias gerais, entre outras restrições.

A decisão foi tomada no âmbito de apuração sobre supostas condutas anticompetitivas praticadas pela Paper no mercado de celulose no Brasil. O SG/Cade investiga, por exemplo, a criação de dificuldades ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente. Medida preventivas são adotadas quando o órgão entende que há risco de "lesão irreparável ou de difícil reparação" ao mercado.