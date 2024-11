Brasil vai explorar todas as possibilidades de trazer empresas chinesas para cá, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal vai atuar para trazer empresas chinesas ao Brasil. A declaração ocorreu em entrevista à emissora CNBC, gravada na sexta-feira, 15, e exibida no domingo, 17. "A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O presidente Xi [Jinping] vem ao Brasil essa semana exatamente para fazer um acordo com o Brasil, estratégico", disse.

Haddad continuou: "Eles têm a Rota da Seda, eles têm uma visão de desenvolvimento global, querem ser parceiros do Brasil, e o Brasil vai explorar todas as possibilidades de trazer empresas chinesas para cá, gerar empregos aqui."