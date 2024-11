Bolsas de NY fecham sem rumo único em dia de perda da Nvidia antes de balanço na quarta-feira

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única, com o Dow Jones em queda e altas no Nasdaq e S&P500. Os mercados aguardam os balanços da Nvidia, na quarta-feira, como o grande catalisador de curto prazo após o rali pós-eleição dar sinais de esgotamento como vetor de influência ampla para os ativos, ainda que alguns ativos específicos continuem reagindo ao perfil da equipe que o presidente eleito Donald Trump.

As ações da Nvidia cederam 1,29%, após relatos um relatório do The Information citar que os chips Blackwell, um carro-chefe da companhia, superaqueceram quando conectados em racks de servidores personalizados.

Para o Bank of America, a Nvidia continua a ação mais dominante no mercado, gerando 20% do retorno do S&P 500 no último ano. "Com o mercado fazendo uma pausa após o rali das eleições, os lucros da empresa podem ditar a direção no curto prazo", afirmaram os analistas do banco. "O mercado está precificando mais risco para o S&P 500 vindo do resultado da Nvidia do que com os próximos relatórios do payroll, CPI ou FOMC", escreveram analistas do banco.

O desempenho do Walmart, que divulga balanço amanhã, também será relevante para avaliar a força do consumidor no início da temporada de pico de vendas do varejo. As ações da empresa recuaram 0,19% no pregão.

Por outro lado, a Tesla saltou 5,62%, com informações de que equipe de transição de Trump pretende flexibilizar as regras para carros autônomo.