Bolsas da Europa buscam direção, em semana de dados de inflação e balanço da Nvidia

São Paulo, 18/11/2024 - As bolsas europeias buscam direção na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores aguardam dados regionais de inflação e balanço da Nvidia, a gigante americana de semicondutores, ao longo da semana.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,33%, a 501,48 pontos, depois de amargar a quarta queda semanal consecutiva em meio a balanços negativos e preocupações sobre o impacto de futuras políticas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Nos próximos dias, investidores vão acompanhar números de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro e do Reino Unido para avaliar as chances de mais cortes de juros na Europa.

No horário acima, o subíndice de tecnologia do Stoxx 600 caía 0,80%, à espera do resultado trimestral da Nvidia - que tornou-se a principal referência global para a demanda por inteligência artificial (IA) -, na quarta-feira (20).

Hoje, o destaque da agenda local é atualização da balança comercial da zona do euro.