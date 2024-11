Após cair, dólar sobe com Treasuries e inflação na Focus, à espera de corte de gastos

O dólar passou a subir no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 18, após recuar nos primeiros negócios com uma realização de lucros em meio alta das commodities. O mercado de câmbio se ajusta ao avanço dos juros futuros, após a piora nas expectativas de inflação no boletim Focus. Também influencia a valorização dos rendimentos dos Treasuries intermediários e longos e do dólar ante pares rivais e moedas emergentes no exterior. Investidores internacionais precificam sinais de membros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para um possível ritmo menor de flexibilização monetária nos EUA.

Os investidores aguardam palestra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (12 horas), e principalmente o anúncio de corte de gastos pelo governo, que deve acontecer após a reunião de líderes do G20 no Rio.