Mubadala vai voltar a expandir rede da Starbucks no Brasil em 2025

A Zamp, holding que controla as marcas de comida rápida Burger King e Popeyes no Brasil, e acabou de concluir a compra da Starbucks, pretende voltar a expandir a rede de cafeterias no País em 2025, um movimento de reversão após o fechamento de várias lojas nos últimos anos por causa dos problemas financeiros da rede. A aquisição da Starbucks foi fechada há cerca de três semanas e a liderança da companhia já é feita pela Zamp, contou o diretor executivo da Mubadala Capital, gestora dona da Zamp, Leonardo Yamamoto após participar de debate sobre investimentos verdes em evento do UBS. A gestora tem entre seus principais investidores o fundo soberano de Abu Dhabi.

"A Starbucks é uma marca incrível, com potencial de mercado fantástico. Estava no meio de uma confusão", disse Yamamoto. A rede de cafeterias teve que fechar mais de 50 lojas no Brasil nos últimos dois anos, em meio a problemas financeiras dela e da South Rock, a holding dona da operação da marca no mercado brasileiro, que entrou em recuperação judicial.

A aquisição da Starbucks foi anunciada em junho, por R$ 120 milhões, mas com a dona em recuperação judicial, exigia aprovações adicionais e também mais negociações. "Ainda há pendências existentes, mas pretendemos voltar a expandir a rede no ano que vem", disse o diretor da Mubadala Capital. Nas outras marcas detidas pela Zamp, Yamamoto disse que o processo de expansão do Burger King e do Popeyes continuam em curso. O fundo também comprou a operação da Subway no Brasil, que também pertencia à SouthRock. O setor de alimentação é um dos que atrai o Mubadala no Brasil, explicou o gestor, por conta da necessidade de capital das companhias, que foram muito afetadas pela pandemia, ficando sem receita. Com isso, grandes empresas precisaram se endividar, e o aumento de juros pelo Banco Central fez um estrago nas companhias.