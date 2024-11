Mesmo com restrições da poupança, Caixa quer manter ritmo no crédito

A Caixa Econômica Federal pretende manter o ritmo de concessões de crédito imobiliário com recursos da poupança no ano que vem, mesmo com as restrições que as cadernetas vêm enfrentando. O banco não sinaliza se vai aumentar as taxas de juros e considera a "fila" de pessoas à espera de crédito para comprar a casa própria em suas agências como um desafio do sistema, já que a maior parte dos interessados é composta de correntistas de outros bancos.

"Nós não trabalhamos com uma perspectiva de redução (nos financiamentos), isso no crédito SBPE (com recursos da poupança). Na habitação social, depende do orçamento que for colocado pelo FGTS", disse o vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano, em entrevista para comentar os resultados do banco no terceiro trimestre, esta semana.