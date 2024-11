Malwee anuncia saída do Ceará e fechamento de fábrica em Pacajus

O grupo Malwee anunciou que encerrará as operações da fábrica localizada em Pacajus, a 53,34 km de Fortaleza. Por meio de nota, a empresa do ramo têxtil afirmou que deve concentrar a produção das marcas do grupo em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, sede da fábrica matriz.

“A transferência da operação de Pacajus para Jaraguá do Sul (SC), faz parte do plano estratégico da companhia, que visa otimizar suas operações e aumentar a eficiência produtiva, garantindo, assim, um crescimento contínuo e sustentável para o negócio”, afirmou a empresa em nota.