Expansão de lojas chinesas 'fast fashion' acende alerta na América Latina

Os preços baratos das lojas online, com produção originária da China, agora chamam atenção do comércio varejista por sua concorrência agressiva

"Comprei na Shein porque precisava para uma ocasião específica e era mais barato do que comprar aqui no Chile", diz esta estudante de odontologia de 20 anos.

Segundo o Statista, site especializado em dados, em 2022 o comércio online movimentou US$ 122 bilhões (R$ 704 bilhões na cotação atual) na América Latina e pode atingir US$ 200 bilhões (R$ 1,15 trilhão) em 2026.

Ela acaba de abrir o último pacote enviado da China: uma camiseta, uma saia e um conjunto de brilhos adesivos. Foram US$ 15 (R$ 86,5 na cotação atual), metade do que teria pagado em uma loja local, afirma.

Impulsionado pela pandemia, o modelo de negócios de Shein ou Temu consiste em oferecer produtos a preços muito baixos , comprados diretamente de fornecedores e com acordos com empresas de transporte.

Como uma demonstração adicional de seu avanço, a China planeja inaugurar o megaporto de Chancay, no Peru, durante a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que ocorre esta semana em Lima.

"Tem sido um grande desafio lidar com todos os riscos e com o que isso operacionalmente implica neste ingresso significativo de encomendas", explica Maria José Rodríguez, chefe do Departamento de Fiscalização da Alfândega Metropolitana do Chile.

Em uma tentativa de proteger a indústria local e aumentar a arrecadação, Chile e Brasil eliminaram recentemente as isenções tributárias para compras no exterior abaixo de US$ 41 (R$ 236,5) e US$ 50 (R$ 288,5), respectivamente.