Não vejo restrições do governo Trump com potencial impacto no Brasil, diz Meirelles

O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, afirmou que não vê as eventuais novas restrições comerciais que serão impostas no novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos com potencial para prejudicar o Brasil. Em fala no evento Lide Brasil Conferência Lisboa, ele também frisou que o Brasil está demandando investimentos muito fortes para o mercado de consumo, além do setor de infraestrutura.

Meirelles avalia que as restrições que podem vir no novo governo Trump são, em última instância, a taxação das importações americanas para o resto do mundo. Para ele, isso foi visto muito tempo como um não aproveitamento total das oportunidades pela indústria brasileira, já que essa produção abastece o mercado doméstico, enquanto a exportação é de commodities.