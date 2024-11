Concurso da Prefeitura de Fortaleza encerra inscrições nesta segunda

As inscrições para o concurso da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM) terminam nesta segunda-feira, 18. São 12 vagas para auditor de controle interno no órgão municipal.

O salário base é de R$ 7.253,44, porém, ainda há uma gratificação de desempenho, assim como o adicional de titulação para 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever por meio de formulário disponível neste site.