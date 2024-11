Juros: reação dos Treasuries à fala de Powell esfria queda das taxas

Na semana, a curva ganhou inclinação, com as taxas todas em alta, mas mais pronunciada nos vencimentos de médio e longo prazos, em relação aos níveis da última sexta-feira, mesmo com a ata do Copom sendo considerada "hawkish".

Os juros futuros, que já perdiam fôlego de baixa ao longo da tarde, zeraram a queda na reta final para fecharem com viés de alta a partir dos vértices intermediários, na esteira de declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizando não haver pressa para cortar juros. A fala pressionou a ponta curta dos Treasuries e acabou respingando por aqui, neutralizando o alívio vindo da perspectiva de um pacote de corte de gastos robusto sinalizada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em boa parte do dia, a queda nos rendimentos dos Treasuries e das commodities estimularam correção parcial das altas das últimas sessões.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 13,23%, de 13,24% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 subiu de 13,40% para 13,44%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 13,25% (de 13,22%).

Apesar do ajuste desta quinta-feira, a grande maioria dos contratos segue rodando com taxas em níveis acima de 13%, com destaque para os vértices intermediários, que captam a percepção dos agentes para o atual ciclo de política monetária, que, por sua vez, está contaminada pelo pessimismo em relação ao cenário fiscal.

Há semanas o governo vem ensaiando divulgar as medidas de redução de despesa que possam estabilizar a trajetória da dívida pública o que, pela sinalização do ministro, deve ocorrer na próxima semana. O mercado acredita que será após as reuniões de líderes do G20, no Rio, que terminam na terça (19). O ministro viaja para a capital fluminense no sábado e acompanhará o presidente Lula.

Embora ontem o ministro não tenha explicitado as medidas, a leitura da entrevista é de que o pacote vai atender a demandas do mercado por medidas estruturais, como as alterações na regra de aumento do salário mínimo. Segundo a revista Veja, o ajuste total será de R$ 70 bilhões para os próximos dois anos, sendo R$ 30 bilhões em 2025 e R$ 40 bilhões em 2026. "Essa foi a cereja do bolo", afirmou o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi. Os R$ 30 bilhões para 2025 já estavam no radar do mercado, mas o montante para o ano que vem, não.