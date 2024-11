Fabricante de chips AMD cortará força de trabalho global em 4%

A Advanced Micro Devices (AMD) informou nesta quinta-feira, 14, que reduzirá sua força de trabalho global em 4%, depois de relatar que a maior parte do crescimento que registra vem de seus chips de inteligência artificial e outros produtos para data centers.

"Como parte do alinhamento dos nossos recursos com as nossas maiores oportunidades de crescimento, estamos tomando uma série de medidas específicas que, infelizmente, resultarão na redução da nossa força de trabalho global em aproximadamente 4%", afirmou a empresa, em um comunicado.