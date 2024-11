Campos Neto: Uma das nossas maiores conquistas foi a autonomia do BC

"Estamos pensando sobre como podemos bloquear, de forma reversa, pagamentos, e como programar dinheiro de forma reversa, para que possamos realmente fazer a função de um cartão de crédito no Pix. Acho que isso vai vir em algum momento", afirmou.

O presidente do BC repetiu, como vem falando nas últimas aparições públicas, que há uma importante interseção entre finanças e tokenização. Ele disse que há grupos de trabalho sobre a tokenização no Brasil e que ela deve avançar em conjunto com o Drex, projeto de moeda digital do BC. Campos Neto ponderou que o BC ainda precisa avançar na regulação de criptoativos e stablecoins.